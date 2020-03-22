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فن

في البيت خليكوا وصاصا هيسليكوا.. صلاح عبد الله يمازح جمهوره بفيديو تيك توك

الأحد 22/مارس/2020 - 01:14 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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ماجدة المهدى
شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره بمقطع فيديو جديد من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر صلاح عبدالله في الفيديو برفقة إحدى بناته بخاصية فيديو "التيك توك" وهم يؤدون أغنية شبابية جديدة وعلق صلاح على الفيديو قائلا: "في البيت خليكوا وصاصا هيسليكوا، بنتي هتجنني آل يعني أنا ناقص، هسُك عالبوك/ وهقفل التيكتوك".

ويعرض لـ صلاح عبدالله بدور السينما فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.

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