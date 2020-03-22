هنتغدى إيه.. لازانيا وكفتة مشوية أحلى من الحاتى

مكونات اللازانيا :

1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة

2 بصلة مفرومة ناعما

2 فص ثوم مهروس

3/4 كيلو لحم مفروم

٢ ملعقة بقدونس مفروم

1/2 كيلو طماطم معصورة

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل

1/4 كوب شوربة

5 كوب صلصة الباشاميل

1/2 كوب جبن موزاريلا

كيس مكرونة اللازانيا

صفار بيضة







طريقة عمل اللازانيا :





تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة





يحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.





عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضج





تسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.



