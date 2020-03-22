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مرأة

هنتغدى إيه.. لازانيا وكفتة مشوية أحلى من الحاتى

الأحد 22/مارس/2020 - 02:04 م
هنتغدى ايه
هنتغدى ايه
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لمياء الياسين

تحتار كل ربة منزل في تقديم أكلات يومية على الغداء.. ونقدم لك اليوم سفرة كاملة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات اللازانيا :
1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة
2 بصلة مفرومة ناعما
2 فص ثوم مهروس
3/4 كيلو لحم مفروم
٢ ملعقة بقدونس مفروم
1/2 كيلو طماطم معصورة
2 ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل
1/4 كوب شوربة
5 كوب صلصة الباشاميل
1/2 كوب جبن موزاريلا
كيس مكرونة اللازانيا 
صفار بيضة

طريقة عمل اللازانيا : 

تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة

 يحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.

عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضج

تسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق. 


1 فص ثوم
2 ثمرة طماطم
1 ثمرة البصل
250 جرام لحم مفروم
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1/4 ملعقة صغيرة من القرفة
1/4 ملعقة صغيرة فلفل الأسود

طريقة التحضير:

-فى الكبة يفرم الثوم ثم يخلط مع اللحم المفروم ويتبل ثم يشكل على شكل كرات متوسطة.
-يقطع البصل والطماطم مكعبات متوسطة ثم يحمر البصل ويضاف إليه الطماطم ويتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة ويحرك على نار هادئة حتى يختلط المزيج.

-توضع كرات اللحم في صينية خاصة بالفرن ثم يضاف فوقها مزيج الطماطم ويغطى بورق ألمنيوم ثم يسخن في الفرن حتى ينضج اللحم ويقدم.
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