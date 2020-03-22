ماذا بعد كورونا.. خبراء يتوقعون حالة من التخبط العالمى حتى بعد تجاوز خطر الوباء

يواجه النظام العالمي اضطرابًا كبيرًا لم تشهده البلاد منذ تبعات الحرب العالمية الثانية، بسبب هذا الوباء المسمى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمنطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى معظم دول العالم.









فيروس كورونا، بات تهديدًا عالميًا وخطرًا شديدًا، بعدما تسبب في مقتل ما يقارب 13 ألف شخص في ربع عام، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 300 ألف آخرين، جراء هذا الفيروس التي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا يجب مجابهته.









خطر كورونا أصاب الأخضر واليابس، وأدى إلى تعطيل الحياة بشكل كبير في العديد من البلدان التي ضربها، خاصة إيطاليا التي تعاني منه جراء الاستهانة به، فبين تأجيل وتعليق لجميع الأنشطة وإلغاء للدراسة في المراحل التعليمية، وصل الحال لوفاة المسئولين جراء هذا الوباء المتفشي.









وخلال مدة بسيطة من الوقت، بات فيروس كورونا، هو القضية الأبرز في الرأي العام العالمي، ما بين مسئولين يتخذون قرارات لمجابهته، وعلماء يبحثون عن مصل أو لقاح له، أو حتى وسائل إعلام تتناقل الأخبار للعامة والشعوب.









جميع الأفراد وجميع الهيئات، يتحدثون عن الوضع الحالي لكورونا، كل يدلي بدلوه في مجال تخصصه، لكن لا أحد فكر للحظة واحدة، ماذا بعد انتهاء فيروس كورونا؟، ماذا لو وجد العلماء مصلًا أو لقاحًا، وتم التغلب على المرض، ما هي التعبات والآثار التي خلفها كورونا؟ كيف يمكن للمجتمعات محو آثاره والتعافي منه؟









أسئلة كثيرة، ربما لم تخطر ببال أحد، أو ربما لم يتخيل أحد الأشخاص أن هذه المرحلة ستأتي، على الرغم من قدومها لا محالة، حتى وإن طالت فترة الوباء، كلُ يبكي على ليلاه، ونسي الجميع "ماذا بعد كورونا؟".









موقع "صدى البلد" الإخباري، جال بخاطره، وقرر فتح القضية الشائكة التي يتعين على الجميع الانتباه لها، سواء في العاجل أم في وقت آجلٍ، في محاولة للتوصل إلى وضع تخيلي لمرحلة ما بعد كورونا، وتبعاتها وآثارها الإيجابية أو السلبية، والتي جاءت على النحو التالي:





مشكلات صحية ونفسية

منذ الوهلة الأولى، واتضح أن الفيروس جاء ليأكل الأخضر واليابس، وتقديرات الإصابات والوفيات تتبدل بين ثانية وأختها، ولن يمر الوباء حتى يحصد أعدادًا كبيرة، من شأن كل هذا أن يؤثر على النظام العالمي حتى بعد التعافي منه والمرور من المقصلة بسلام.









الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، تحدث بشأن الآثار السلبية التي سيخلفها فيروس بعد رحيله، والذي أكد أن انعزال بعض الأفراد في المنزل وحالة الهلع والخوف التي سببها الفيروس، يُتوقع أن تسبب عددًا من الأمراض للبعض، أبرزها التوتر والقلق الشديدين، وحالات من الهيستريا مما يؤدي إلى أزمات صحية.









من جانبه، أكد أشرف محمود، طبيب، أن كورونا سبب أضرارًا جسيمة على المستوى الصحي قد تمتد حتى بعد انتهائه، ناهيك عن عدد الإصابات التي طالت الأطباء وممرضيهم، الأمر الذي ينذر بحصيلة كارثية حال استمر الفيروس لمدة طويلة.









تصدع الجدار الاجتماعي والانعزال التام

واحدة من أخطر المشكلات التي خلقها كورونا حتى الآن، هي حالة العزلة التامة بين الدول وبعضها، بل والأفراد وبعضهم، خاصة بعدما استدعى الأمر الجلوس في المنازل، وعدم الاختلاط، خوفًا من تفشي المرض.









استشاري الطب النفسي إبراهيم مجدي، أوضح أن حالة العزلة بين الدول وبعضها، وبين الأفراد وبعضهم قد تستمر لفترة ليست بالبسيطة، حال التوصل لعلاج ينهي الوباء، فالجميع شعر بالخطر، وليس من السهل تغيير هذه الفكرة.









وقال إن هناك أمرًا أخطر من ذلك، وهو فكرة دخول المتعافين من المرض بين نسيج المجتمع مرة أخرى، الأمر الذي لن يستسيغه الجميع خوفًا من عدم التماثل النهائي للشفاء، بل إن المتعافين أنفسهم، لن يكون لهم الثقة والتأكد من عدم عودة المرض لهم مرة أخرى، وهو ما قد يسبب عواقب وخيمة في المستقبل.









خسائر اقتصادية فجة

الخسائر الاقتصادية جراء كورونا، باتت كبيرة ولم تكن متوقعة، فاقتصاديات الدول الكبرى أمثال الصين والولايات المتحدة قد تأثرت، بالإضافة إلى انهيار قطاعات مثل قطاع السياحة وغيره، حتى أن تقديرات الخسائر تجاوزات مئات المليارات حتى الآن.





أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، أكد أن الخسائر الاقتصادية بعد انتهاء كورونا ستكون أكبر منها خلال فترة وجوده، موضحًا أن الدول العالم ستنقسم لشقين، شق الاقتصاديات الكبرى وشق الدول الأضعف اقتصاديًا.









وأوضح "زرعى"، أن الدول ذات الثقل الاقتصادي ستتعافى سريعًا من الأزمة، والدول الضعيفة هي التي ستزداد ضعفًا بعد كورونا، بعد توقف عجلة الاقتصاد وإهدار الأموال لشراء كميات كبيرة من الأدوية أو اللقاحات التي ستظهر له.









وقال إن النظام الاقتصادي في مصر سيتأثر كثيرًا، خاصة قطاعي الصناعة والسياحة بالإضافة إلى شركات الطيران، بخلاف المشاكل الكبيرة التي سيواجهها الاقتصاد العالمي من بطء في النمو وتأثر بعض الدول الكبيرة.









كوارث رياضية

النشاط الرياضي هو الآخر نال حظه من تأثيرات كورونا الحالية، بعد أن أصاب الفيروس عددًا كبيرًا من لاعبي ومسئولي ومدربي الرياضات المختلفة خاصة كرة القدم، بل ووفاة بعضهم، الأمر الذي أدىإلى إيقاف وتعليق معظم المسابقات الرياضية حول العالم وأهمها المسابقات الأوروبية والدوريات الكبرى.









تأثيرات كورونا لم تكن صحية فقط، بل امتدت إلى تكبد خسائر كبيرة، قدرها البعض بـ 4 مليارات جنيه، يتوقع أن يفقد منها الدوري الإنجليزي وحده مليار وربع، بسبب عوائد البث والإعلانات.









غير أن الكارثة الكبرى، هي كيفية استئناف النشاط بعد انتهاء تأثير فيروس كورونا، الأمر الذي دعا الدكتور إبراهيم مجدي، طبيب نفسي، للتأكيد على احتياج جميع الرياضيين إلى فترة لاستعادة تأهيلهم ولياقتهم، حتى مع وجود بعض التدريبات ونظام غذائي بالمنزل.









استئناف المباريات عقب انتهاء كورونا، سواء في الموسم الكروي الحالي، أو حال إلغائه والبدء بموسم جديد، سيحتاج لخطة واضحة تحدد كيفية خوض المباريات دون ضغط ودون تلاحم، وبالأمر الذي يمكن عودة الروح إلى الجسد بالنسبة لجميع المسابقات.









من جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الرياضة العالمية ستحتاج وقتا طويلا لإعادة التأهيل واستعادة بريقها عقب الخروج من الأزمة الحالية، مشددًا على أن الأمر ليس سهلًا للتعافي من هذه الآثار.









وقال طه إسماعيل، إنه بغض النظر عن الخسائر المالية الكبيرة التي ستتكبدها كل المؤسسات في المنظومة الرياضية، والتي يمكن للاقتصاديين رصدها بشكل أكثر دقة، فإن الناحية الفنية هي الأخرى سستأثر بشكل بالغ، غير أن كل ما نفكر فيه الآن، هو الخروج بشكل آمن من المستنقع الحالي الذي وقع فيه العالم أجمع.









تأثيرات على المنظومة التعليمية

قطاع التعليم كغيره أصابته ضربات كورونا، حتى أن عددًا كبيرًا من دول العالم، قرر تعطيل الدراسة في جميع مراحلها التعليمية، أو المواصلة عن طريق الإنترنت من بعض الدول، وهو الأمر الذي يوثر على سيرة المنظومة التعليمية.









الطلاب في مصر، أقلموا أوضاعهم وكأن العام قد انتهى سواء للمراحل العادية أو الدراسة بالجامعات، بعد قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات لبعض أعوام الدراسة.









الدكتور حسن عبد التواب، مستشار وزير التربية والتعليم، تحدث عن خطورة الوضع: "بالطبع لا يمكننا الحديث عن أي خطوات أو تأثيرات، خاصة أن الوضع غير مستقر، وهو ما قد ينفي مصداقية أي كلمات، غير أنه من الثابت لا محالة أن تأثيرات الوباء ستمتد لما بعده لفترة".









وأضاف عبد التواب: "تأثيرات كورونا ستمتد لما بعده على كل القطاعات، الصحة ستعاني والاقتصاد سيحبي نحو النهوض حبوًا، الحال كذلك في المنظومة التعليمية التي ستواجه خللًا جسيمًا عقب استئناف الدراسة مرة أخرى".









واختتم عبد التواب: "المناهج الدراسية حالية مرتبطة ببعضها، والدروس متراكمة، إنهاء أعوام الدراسة سينتج عنه بالتبعية خلل للطلاب، وهو الأمر الذي يحتاج وقت وخطة مناسبة لتداركه".









يبدو أن المشكلة لن تكمن في تجاوز خطر الوباء فقط، بل من المتوقع أن يظل العالم في حالة من التخبط في جميع المناحي وعلى جميع الأصعدة، حتى يتم التعافي من آثار هذا الفيروس اللعين.