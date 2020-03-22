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حوادث

إخلاء سبيل 22 متهما بنشر أخبار كاذبة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:21 م
كلبش
كلبش
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محمد عبدالله
قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 22 متهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والتظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمين بالقضية.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.
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