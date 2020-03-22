أعراضها تختلف عن فيروس كورونا.. دون أدوية طرق سريعة لتخفيف ألم الجيوب الأنفية فورا

دون أدوية طرق سريعة لتخفيف آلام الجيوب الأنفية فورا
متخفش.. تعرف على الفرق بين الجيوب الأنفية وفيروس كورونا
أعراض التهاب الجيوب الأنفية قد تتشابه مع أعراض فيروس كورونا لكن كيف تفرق بين أعراض الجيوب الأنفية وفيروس كورونا؟ وهل مرضى الجيوب الأنفية هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.
وإليك أبرز الاختلافات بين فيروس كورونا والجيوب الأنفية وعلاجات سريعة تخلصك من مشاكل الجيوب الأنفية المزعجة.
وفقا لموقع "هيلث" فإن الدراسات التى أجريت على فيروس كورونا لم تؤكد أن المصاب بالحساسية الأنفية معرض لـ الإصابة بكورونا ولكن الخطورة لمرضى الجيوب الأنفية تكمن فى جهازهم المناعى.
وأكد تقرير نشره الموقع أن الخطورة تكمن فى جهازهم المناعى بسبب كثرة تناول مرضى الجيوب الأنفية الأدوية التى تحتوى على مادة الكورتيزون فى مكوناتها والتى يمكن أن تكون سببا فى تقليل مناعة مرضى الجيوب الأنفية
الفرق بين أعراض كورونا والتهاب الجيوب الأنفية
أبرز
أعراض الجيوب الأنفية ووفقًا لموقع mayoclinic
٠الطريقة
التي يخرج بها المخاط عادةً، وتجعل أنفك مسدودًا، وقد يكون التنفُّس عن طريق الأنف
صعبًا، وقد تشعر بألم أو تورُّم في المنطقة المحيطة بعينيك.
٠ يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق العدوى، أو عن
طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية "السلائل
الأنفية") أو تورُّم بطانة الجيوب الأنفية، وتُسمَّى أيضًا التهاب الجيوب
الأنفية المزمن، ويمكن أن تؤثِّر هذه الحالة على البالغين والأطفال.
·
التهاب الأنف
·
إفرازات من الأنف سميكة ومتغيرة اللون
·
انزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق (إفرازات
أنفية خلفية)
·
انسداد الأنف أو الاحتقان؛ مما يُسبِّب صعوبة في
التنفُّس عن طريق الأنف
·
الشعور بالألم، الناتج عن اللمس،
والتورم حول العينين، أو الوجنتين، أو الأنف أو الجبهة
·
ضعف الإحساس بالشم والتذوق
حيل للتخلص من أعراض الجيوب الانفية
يمكن التخلص من أعراض الجيوب
الأنفية المزعجة عن طريق الابتعاد عن الأماكن المغلقة والتعرض لتيارات
الهواء الباردة التي تتسبب في التهاب الحلق والأنف والجيوب الأنفية وحدوث صداع وانسداد في الأنف فيحدث تجمع مائي في طبلة الأذن.
ويمكنك التخلص من الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية وقتل البكتيريا والفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية بتلك الوصفة:
مكونات وصفة علاج صداع الجيوب الأنفية
نصف كوب من الماء
ربع كوب خل التفاح
1 ملعقة كبيرة العسل الخام
1 ملعقة زنجبيل مفروم
1 ملعقة صغيرة من الفلفل
عصير ليمون
طريقة استعمال وصفة علاج صداع الجيوب الأنفية
ضعى الماء فى وعاء على النار حتى الغليان مع خل التفاح ثم لإضافة العسل وباقى المكونات.
وأخيرا، ضافة عصير الليمون.
يشرب هذا الخليط عدة مرات على مدار اليوم.
الطرق البسيطة في المنزل لتخفيف آلام الجيوب الأنفية
على الانب الأخر بجانب الوصفة السابقة إليك بعض الطرق البسيطة في المنزل لتخفيف آلام الجيوب الأنفية بحسب نصائح موقع symptoms :
1-
الماء الدافئ مع الملح، أضف نصف ملعقة من الملح في نصف كوب من الماء
الدافئ، وقم باستنشاقها وإدخالها إلى الأنف لتطهيرها، كما يعمل على تخفيف
تورم الجيوب الأنفية
2- استخدم منشفة نظيفة وبللها بماء دافئ وضعها على منطقة الأنف واضغط عليها لتهدئة الجيوب الأنفية.
3- استنشاق بخار الماء يساعد على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية، من خلال تسخين الماء وتوجيه الأنف ناحية البخار واستنشاقه لمدة دقائق.
4- احرص على ترطيب الجسم بشكل مستمر عن طريق تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل والعصائر الطبيعية لأنها تجعل الأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية رطبة وتقلل من احتقانها.
5-
استخدم بعض الزيوت العطرية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية، قم بإضافة بضع
قطرات من أي زيت عطري تفضله إلى الماء الساخن وقم باستنشاقه.