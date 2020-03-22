رئيس الاتحاد الآسيوي يوجه رسالة هامة إلى الاتحادات الوطنية





وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في بيان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "نحن على ثقة بأن كرة القدم ستقوم بأدوار هامة في الأسابيع والأشهر المقبلة، مع عودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله، ولكن تركيزنا ينصب حاليا، على حشد الطاقات لتوفير الحماية لجميع عناصر لعبتنا الجميلة".





وأضاف: "لقد تأثرت قارة آسيا، بدرجات متفاوتة، بعد ظهور فيروس كورونا مؤخرا، واتخذت العديد من الحكومات إجراءات سريعة، لمحاربة هذا الفيروس".





وتابع: "وكما تعلمون، لقد اتخذت الحكومة الماليزية قرارا بتقييد حركة الأفراد، كإجراء وقائي لمنع تفشي قيروس كورونا، ابتداءً من 17 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، لحماية الشعب، وسيتم التمديد إذا لزم الأمر".





وواصل: "في غضون ذلك، سيتم العمل في إدارات الاتحاد الآسيوي بشكل طبيعي، لتلبية جميع اجتياجات الاتحادات الوطنية والإقليمية ذات العلاقة، كما قمت بتوجيه الإدارة بالعمل على صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الآخرى دون أي تعطيل".





وأشار: "كما تعلمون فإن الانتشار السريع لفيروس كورونا دفع الاتحاد الآسيوي بالاتفاق مع الاتحادات الوطنية إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية، وفي هذا الإطار فإننا نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم المستمر اتواصل إلى أفضل القرارات لصالح الكرة الآسيوية".





واستطرد: "لقد كانت التعديلات على الأجندة الآسيوية تهدف بصورة أساسية إلى حماية جميع عناصر اللعبة، والذين ستبقى سلامتهم وصحتهم بمثابة الأولوية لنا".





وأكمل: "ومن أجل تحقيق الغاية فإن الاتحاد الآسيوي سيواصل العمل مع جميع الاتحادات الوطنية والإثليمية، والحكومات والوكلات الصحية في قارة ىسيا، للتأكد من جميع الاحتياطات الوقائية، التي تضمن سلامة الجميع".





وجه سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسالة هامة، إلى الاتحادات الوطنية في آسيا، بشأن الظروف الطارئة التي تمر بها القارة، بعد تفشي فيروس كورونا.