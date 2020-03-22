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منوعات

عراك ودماء.. الآلاف يتصارعون على السلع الغذائية في بريطانيا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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مريم صليب
تدافع المواطنون في بريطانيا على الأسواق التجارية لشراء المواد الغذائية بكثرة تحسبا لفترة العزل التي قد تطول بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. 

تحول تدافع المواطنين في تيسكو البريطانية إلى حالة من العراك والضرب بين المواطنين بسبب ذعرهم وسحب السلع الغذائية بكميات كبيرة، لذلك نتج عنه مشاكل وتراشق في أحد محلات بيع السلع الغذائية.

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الإجتماعي ظهر خلاله صفوف المواطنين تتحول إلى عراك ضخم فقدت الشرطة السيطرة عليه. 

جدير بالذكر أن المنتجات الغذائية في بريطانيا في طريقها للنفاد بسبب السحب الشديد الذي قام به المستهلكون، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بسبب نقصها من الأسواق.










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