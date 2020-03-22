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أخبار البلد

للوقاية من كورونا.. المعلمين تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية

الأحد 22/مارس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أطلقت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس محافظة القاهرة، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال أحمد شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، خلال جولته في عدد من مدارس مدينة نصر، نيابة عن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن هذه الحملة تأتي في إطار دور النقابة الرائد بتطهير عدد كبير من المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية قدر المستطاع، وهو ما يؤكد تكاتف النقابة مع الدولة في مواجهة هذا الوباء وطمأنة المعلمين بالمدارس.

وأضاف "شعبان" أن المجتمع أجمع يشعر الآن بأهمية المعلم والمدرسة في ظل الأزمة التي تواجه مصر والعالم، مشيرًا إلى أن المعلمين عليهم مسئولية كبيرة في تعليم وتنوير أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة الأزمات.

وشدد على ضرورة تلاحم وتكاتف جميع قوى الشعب مع مؤسسات الدولة لمنع تمدد فيروس كورونا المستجد، مع اتباع جميع التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمجابهة هذا الوباء اللعين.

وأكد "شعبان" أن صحة الطلاب في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة والمجتمع، مناشدًا المواطنين توخي الحذر وتنمية الوعي الوقائي.
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