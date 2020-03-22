AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد روعة غناء الألمان لأغنية بيلا تشاو الشهيرة تضامنًا مع إيطاليا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:35 م
الألمان يؤدون أغنية
الألمان يؤدون أغنية بيلا تشاو الشهيرة تضامنا مع إيطاليا
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية "الآن" فيديو للألمان وهم يؤدون أغنية بيلا تشاو الشهيرة تضامنًا مع إيطاليا .


حيث خرج سكان أحد أحياء مدينة بامبرغ الألمانية يؤدون أغنية "بيلا تشاو" الشهيرة تضامنا مع ايطاليا.

وشارك سكان الحي بالعزف والغناء من على شرفات منازلهم لرفع الروح المعنوية للشعب الإيطالى المفروض عليه الحجر المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، والتي يستمر عدد ضحايا الفيروس الفتاك في الإرتفاع فيها بشكل يومي.

وتشهد إيطاليا إغلاقا تاما، وذلك بعد تفشي الفيروس في مقاطعة لومباردي الشمالية، ليجتاح البلاد بالكامل، وينتقل للدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا.

بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 4825 حالة وفاة، أكثر مما سجلته الصين التي بدأ منها الوباء، أما عدد الإصابات فقد تجاوز 53500 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تلغي مهرجان البندقية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3 حالات

النمسا تقرر منع دخول القطارات القادمة من إيطاليا بعد إصابتين بـ كورونا

إغلاق الجامعات وتأجيل مباريات.. كارثة في إيطاليا بسبب كورونا

توقف الصناعات وتقييد حركة السكان.. إيطاليا تضحي بالاقتصاد من أجل مواجهة كورونا

السجن لمن يخالف.. إيطاليا تفرض إجراءات صارمة وحجرا صحيا على 16 مليون مواطن بسبب كورونا

ترشيحاتنا

البنك المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات 6 أشهر بدون أعباء

شاهد.. كيف بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من كورونا

تونس تسجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعظم دعاء تقوله ليقضي الله حاجتك ويفرج كربتك

تعليق إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزي

على السرير.. مى سليم مع ابنتها فى جلسة تصوير جديدة