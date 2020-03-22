شاهد روعة غناء الألمان لأغنية بيلا تشاو الشهيرة تضامنًا مع إيطاليا

حيث خرج سكان أحد أحياء مدينة بامبرغ الألمانية يؤدون أغنية "بيلا تشاو" الشهيرة تضامنا مع ايطاليا





وشارك سكان الحي بالعزف والغناء من على شرفات منازلهم لرفع الروح المعنوية للشعب الإيطالى المفروض عليه الحجر المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، والتي يستمر عدد ضحايا الفيروس الفتاك في الإرتفاع فيها بشكل يومي.





وتشهد إيطاليا إغلاقا تاما، وذلك بعد تفشي الفيروس في مقاطعة لومباردي الشمالية، ليجتاح البلاد بالكامل، وينتقل للدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا.





بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 4825 حالة وفاة، أكثر مما سجلته الصين التي بدأ منها الوباء، أما عدد الإصابات فقد تجاوز 53500 حالة.