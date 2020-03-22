لعدم غلق المسجد.. خصم ثلاثة أشهر ووقف عن العمل لإمام وخطيب في بني سويف

وتؤكد الوزارة أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وزير الأوقاف يقرر غلق دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء للحد من انتشار كورونا

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء ، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، كما قرر الوزير غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.





وأكد جمعة أن هذه القرارات تأتي في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام .





كما تضمن قرار الوزير أن تتم الصلاة في الساحة أو الصحن إذا وجدت بالمسجد ، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.





كما طالب الوزير جموع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم ، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا .



