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ديني

لعدم غلق المسجد.. خصم ثلاثة أشهر ووقف عن العمل لإمام وخطيب في بني سويف

الأحد 22/مارس/2020 - 02:08 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف الشيخ عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بني سويف عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة غدًا الاثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة.

وذلك نظرًا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد ، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني رئيس غرفة المتابعة بديوان عام الوزارة.

وتؤكد الوزارة أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وزير الأوقاف يقرر غلق دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء للحد من انتشار كورونا
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء ، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، كما قرر الوزير غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد. 

وأكد جمعة أن هذه القرارات تأتي  في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام . 

كما تضمن قرار الوزير أن  تتم الصلاة في الساحة أو الصحن إذا وجدت بالمسجد ، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة. 

كما طالب الوزير جموع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم ، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا .

وطالب جميع العاملين بالأوقاف بتنفيذ التعليمات دون تهاون أو تراخي محذرا من أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات لأنه سيعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية .
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