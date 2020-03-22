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محافظات

لمواجهة كورونا.. تعقيم مطار الخارجة بالوادى الجديد.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدفع بفرق الرش والتعقيم لمطار الخارجة، وذلك للقيام بأعمال التطهير لمباني المطار والطائرات ضمن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

أكد الزملوط أن فرق التعقيم التابعة لوزارة الصحة والبيطري تواصل أعمال تعقيم المنشات الحكومية والمدارس والمساجد ودور العبادة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد على تكثيف حملات التفتيش الصيدلي والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، كما وجه بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بجميع فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على اسطوانات َلتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك تنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد على الشائعات.

لمواجهة كورونا.. تعقيم مطار الخارجة بالوادى الجديد.. صور
لمواجهة كورونا.. تعقيم مطار الخارجة بالوادى الجديد.. صور
لمواجهة كورونا.. تعقيم مطار الخارجة بالوادى الجديد.. صور
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