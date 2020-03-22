تعرف على سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الأحد 22-3-2020

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 22 مارس 2020 عند نفس مستوياتها أمس السبت وفقا لآخر تحديث لوقع جولدن برايس توداى.



وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم الأحد 675 جنيها للجرام وبلغ سعر جرام 18 اليوم 579 جنيها.



بلغ سعر جرام 24 نحو 771 جنيهًا، سعر جرام عيار 14 نحو 450 جنيها.



وسجل الجنيه الذهب 5400 جنيه.



وسجل السعر العالمى للذهب 23.991 ألف للأوقية.

