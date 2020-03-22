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برلمان

نائب يحذر من مخاطر التكدس والزحام بمحطات السكك الحديد والمترو

الأحد 22/مارس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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فريدة محمد
حذر النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من حالة التكدس التي تشهدها محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وسط غياب تام لحملات التوعية التي أعلنت عنها وزارة النقل، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا في المرافق الخدمية التابعة لها.

وأشار أبو طالب -في بيان له اليوم- إلى أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، تؤكد أننا أمام كارثة حقيقية -لا قدر الله- ما لم نتحرك ونتخذ قرارا حازما بشأن سير العمل في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق التي يستقلها الملايين يوميًا من المواطنين.

وتابع أبو طالب، حتى بعد حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة النقل، ما زال الوضع كما هو ولم نشهد أي انخفاض في الأعداد، لافتًا إلى أن الحل الأمثل هو اتخاذ قرار بوقف العمل بمحطات السكك الحديد ومترو الأنفاق مؤقتًا على غرار قرار غلق المساجد والكنائس.

وأوضح أنه يعلم تمامًا حجم التداعيات الناجمة عن قرار وقف العمل بمحطات المترو والسكك الحديد، والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، لكن أوقات الخطر، الجميع يتحمل التكلفة، من باب القاعدة الفقهية "أخف الضررين"، وغلق المترو والسكك الحديد، أخف ضررًا من استمرار العمل به ومن ثم زيادة أعداد المصابين.
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