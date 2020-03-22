بسبب هدم منزل مجاور.. أهالى رقم 3 بشارع الموازين بدمنهور يعيشون فى رعب

سادت حالة من الفزع والرعب بين سكان منزل رقم 3 بشارع الموازين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بسبب عيشتهم تحت تهديد انهيار منزلهم فى أى وقت نتيجة قيام أحد المقاولين بالبدء في أعمال هدم منزل مجاور لهم في حي أبوالريش مما أدى إلى وجود تصدعات وشروخات بمنزلهم.





وأكد أيمن محمد" أحد السكان المتضررين، أن المنزل المقيم به قديم وتم بناؤه ٧٥ سنة بجدار مشترك بينهم وبين المنزل الملاصق لهم والذي صدر له قرار هدم منذ شهرين، ولكنهم فوجئوا بتنفيذ القرار دون إخطارهم أو تأمينهم.





وقال محمد إنه استيقظ من النوم الصبح علي هزة شديدة في المنزل وفوجئ بقيام أصحاب المنزل المجاور لهم بتنفيذ قرار الإزالة بدون سابق إنذار وقيامهم بهدم البلكونات مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ كبيرة بالجدار المشترك بين المنزلين وبطول السلم والمناور.





وأوضح محمد بأنه خشية على أرواح أسرته ومصيرهم قام بإبلاغ شرطة النجدة وتم التحرك بسرعة شديدة وتم تحرير المحضر رقم 2765 إداري قسم دمنهور، ومتسائلا كيف سيكون وضع منزلنا بعد هدم المنزل المجاور، أصبحنا خائفين من التشرد وندفن تحت الأنقاض.





وقال محمد إن هناك قرارا هدم صادر لمنزلهم منذ عام 2007 م لعدم وجود جدران له، ومع ذلك لم يتم تنفيذ القرار بسبب قيام مستأجرين المحلات الموجودة بالمنزل بالحصول علي حكم بتخفيف أحمال وترميم المنزل، وذلك علي الرغم بأنه غير مطابق للمواصفات الهندسية، فنحن في هذه المعاناة منذ 14 عاما دون حل جذري.





ويطالب "محمد" اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والمهندس محمد خميس رئيس مدينة دمنهور بالتدخل وإنقاذهم قبل انهيار المنزل فوقهم وتشريد أطفالهم، وإيقاف أعمال هدم المنزل المجاور لهم وتأمينهم وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزلهم والمنازل المجاورة بالمنطقة واتخاذ كافة الطرق القانونية والرسمية حيالهم.



