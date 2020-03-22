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أخبار البلد

مجلس كنائس مصر يشيد بجهود الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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سامح سلام
ثمن مجلس كنائس مصر ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في التعامل مع فيروس كورونا الذى انتشر في بلاد العالم أجمع. 

وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس كنائس مصر، إنه في ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها بلادنا والعالم أجمع والتى تمثلت في تفشى وباء "كورونا" وإدراكا للخطر المحدق بالجميع فإن مجلس كنائس مصر في اجتماع أمانته العامة ولجنته التنفيذية بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية يثمن ما تقوم به الدولة في هذا الشأن من جهود حثيثة وقرارات حكيمة وتعامل حاسم مع الأزمة.

وأكد مجلس كنائس مصر دعمه لكل ما صدر عن الرئاسات الكنسية في هذا الشأن، ويهيب بكنائسه الخمس الالتزام الكامل بكل ما يصدر عن الدولة من قرارات حماية للشعب. 

كما طالب الكنائس المحلية بتوعية شعبها بمخاطر هذا الوباء وطرق مقاومته، مع دعوة شعب جميع الكنائس لرفع صلوات وتضرعات مشتركة بقلب واحد كل في بيته كى ما يعبر الرب بنا هذه الضيقة، على أن تكون الصلوات من السادسة وحتى الثامنة مساء وذلك في يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا مجلس كنائس مصر المؤمنين في كل مكان لاستثمار هذه الظروف الصعبة كفرصة لاجتماع كل أسرة للصلاة والشركة، مع دعوة جميع الكنائس والهيئات والمؤسسات الكنسية والأفراد للتعاون معا في تقديم الدعم للمتضررين من هذا الوضع المأسوي ماديا وروحيا ومعنويا والمبادرة في تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها، وندعو الله أن يحفظ بلادنا العزيزة وكل بلاد العالم ويقى الانسانية شر هذا البلاء.
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