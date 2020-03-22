مجلس كنائس مصر يشيد بجهود الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا

ثمن مجلس كنائس مصر ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في التعامل مع فيروس كورونا الذى انتشر في بلاد العالم أجمع.





وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس كنائس مصر، إنه في ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها بلادنا والعالم أجمع والتى تمثلت في تفشى وباء "كورونا" وإدراكا للخطر المحدق بالجميع فإن مجلس كنائس مصر في اجتماع أمانته العامة ولجنته التنفيذية بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية يثمن ما تقوم به الدولة في هذا الشأن من جهود حثيثة وقرارات حكيمة وتعامل حاسم مع الأزمة.





وأكد مجلس كنائس مصر دعمه لكل ما صدر عن الرئاسات الكنسية في هذا الشأن، ويهيب بكنائسه الخمس الالتزام الكامل بكل ما يصدر عن الدولة من قرارات حماية للشعب.





كما طالب الكنائس المحلية بتوعية شعبها بمخاطر هذا الوباء وطرق مقاومته، مع دعوة شعب جميع الكنائس لرفع صلوات وتضرعات مشتركة بقلب واحد كل في بيته كى ما يعبر الرب بنا هذه الضيقة، على أن تكون الصلوات من السادسة وحتى الثامنة مساء وذلك في يوم الثلاثاء المقبل.



