AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد اكتشاف إصابة صيدلانية بـ كورونا.. وقف العمل فى العيادات الخارجية بمعهد جنوب مصر للأورام

الأحد 22/مارس/2020 - 03:46 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

طالب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بضرورة استمرار العمل بمعهد جنوب مصر للأورام والحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة به بما لا يضر بصحة المرضى أو يعرض حياتهم للخطر مع توخي كافة إجراءات الوقاية لانتشار الميكروبات والفيروسات المعدية، وذلك في أعقاب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين الصيادلة العاملين بالمعهد.


وكشف رئيس جامعة أسيوط عن قراره بغلق صيدلية المعهد وتكليف صيدليات مستشفيات أسيوط الجامعية بصرف العلاج الكيماوي لمرضى الأقسام الداخلية والطوارئ.


ووافق الدكتور طارق الجمال على اعتماد القرارات الصادرة من مجلس المعهد في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور سامي عبد الرحمن عميد المعهد والتي تضمنت البدء في تطبيق إجراءات العزل الاختياري للمخالطين بالحالة المصابة وإيقاف العمل بالعيادات الخارجية من اليوم الأحد 22 مارس وحتى السبت 28 مارس الجاري على أن تستغل تلك الفترة فى إجراء عمليات التعقيم والتطهير اللازمة لمقر الصيدلية وباقي أقسام المعهد ، وصرح الدكتور سامي عبد الرحمن أنه جارى كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل تلك الحالات وفق الضوابط التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

كانت مديرية الصحة بأسيوط قد كشفت عن إصابة 7 حالات جديدة بفيروس الكورونا من بينهم صيدلانية بمعهد جنوب مصر للأورام ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 حالة بمحافظة أسيوط 11 سيدة و3 رجال وتم نقلهم إلى مستشفى العزل خارج المحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدراسة جغرافيا البحر الأحمر.. جامعة أسيوط تستقبل وفدا بحثيا روسيا

غدًا.. افتتاح مشروع تطوير العمليات الجراحية بنظام الكبسولات المغلقة بمعهد جنوب مصر للأورام

الصحة: إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتهم بـ كورونا

تعرف على مصير 45 مصابا بـ كورونا بعد نقلهم من الأقصر

رحت برجلي للحجر.. طبيب كورونا بدمياط يحكي تجربته مع الفيروس اللعين

بعد اكتشاف 7 حالات.. محافظ أسيوط يشيد بإجراءات التعامل مع المصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

كورونا يحاصر الكاف.. رعب فى الأهلى والزمالك من إلغاء دوري الأبطال بعد غلق المقر

الدفن بأكياس عازلة.. ماذا يحدث في جثث مصابي كورونا بعد الوفاة؟

نجيب ساويرس يوجه تحذيرا شديدا لأصحابه ومتابعيه.. تفاصيل

إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى أحمد فتحي قبل جلسة تجديد تعاقده مع الأهلي

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

كيف تنبأت مصر بـ انتشار فيروس كورونا في العالم؟.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزي