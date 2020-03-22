بعد اكتشاف إصابة صيدلانية بـ كورونا.. وقف العمل فى العيادات الخارجية بمعهد جنوب مصر للأورام

طالب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بضرورة استمرار العمل بمعهد جنوب مصر للأورام والحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة به بما لا يضر بصحة المرضى أو يعرض حياتهم للخطر مع توخي كافة إجراءات الوقاية لانتشار الميكروبات والفيروسات المعدية، وذلك في أعقاب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين الصيادلة العاملين بالمعهد.





وكشف رئيس جامعة أسيوط عن قراره بغلق صيدلية المعهد وتكليف صيدليات مستشفيات أسيوط الجامعية بصرف العلاج الكيماوي لمرضى الأقسام الداخلية والطوارئ.





ووافق الدكتور طارق الجمال على اعتماد القرارات الصادرة من مجلس المعهد في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور سامي عبد الرحمن عميد المعهد والتي تضمنت البدء في تطبيق إجراءات العزل الاختياري للمخالطين بالحالة المصابة وإيقاف العمل بالعيادات الخارجية من اليوم الأحد 22 مارس وحتى السبت 28 مارس الجاري على أن تستغل تلك الفترة فى إجراء عمليات التعقيم والتطهير اللازمة لمقر الصيدلية وباقي أقسام المعهد ، وصرح الدكتور سامي عبد الرحمن أنه جارى كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل تلك الحالات وفق الضوابط التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

كانت مديرية الصحة بأسيوط قد كشفت عن إصابة 7 حالات جديدة بفيروس الكورونا من بينهم صيدلانية بمعهد جنوب مصر للأورام ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 حالة بمحافظة أسيوط 11 سيدة و3 رجال وتم نقلهم إلى مستشفى العزل خارج المحافظة.