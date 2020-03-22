AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بروتوكول تعاون بين التعليم وإذاعة الوادي الجديد لتخصيص فترات تعليمية لطلاب الشهادات

الأحد 22/مارس/2020 - 03:45 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين التعليم وإذاعة الوادى الجديد لتخصيص فترات
Advertisements
منصور ابوالعلمين

يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد وبالتعاون مع الإذاعة الإقليمية العمل لتخصيص فترات تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إنه تنفيذا للبروتوكول المبرم بين قطاع التعليم بالمحافظة والإذاعة الإقليمية بقيادة الدكتور جمال غريب مدير عام الإذاعة والذى يتضمن إضافة فترتين صباحية ومسائية خاصة بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عبر أثير موجات الإذاعة ببرنامج استاذ على الهواء ، تقديم الإعلامى نبيل عبد المقصود، واستضافة نخبة متميزة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات لشرح الدروس بجميع المواد الدراسية وتلقى الإستفسارات والأسئلة من الطلاب والإجابة عنها.

وأكد مرغنى أنه تم تنظيم الجدول الخاص بتلك الفترات و تخصيص الفترة من 10،5 وحتى 11،5 صباحا لطلاب الشهادة الاعدادية والفترة من ٤ إلى ٥ مساء لطلاب الشهادة الثانوية العامة من السبت إلى الخميس من كل أسبوع ، بالإضافة للفترة المخصصة اليومية لطلاب الثانوية العامة والتى بدأت منذ فترة فى التاسعة مساء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الوادى الجديد يستعد لاستضافة بطولة الألعاب الرياضية لطلاب المدارس الرياضية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد.. اليوم

تعليم الوادي الجديد: توزيع مكافآت مالية لطلاب الشهداء الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية

تعليم الوادي الجديد ينفذ قوافل تعليمية لطلاب الثانوية في باريس

قناة مصر التعليمية .. ننشر 6 حلقات تعليمية مهمة لطلاب الثانوية العامة

المتحدة تقدم برامج تعليمية للطلبة فى البيت على قنواتها

ترشيحاتنا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

كيف تنبأت مصر بـ انتشار فيروس كورونا في العالم؟.. فيديو

تعليق مؤثر من مجدي عبدالغني على رحيل حسام عاشور من الأهلي

1000جنيه شهريا .. اقتصادية البرلمان تزف بشرى لأصحاب العمالة غير المنتظمة

أول تعليق من عماد متعب بشأن رحيل حسام عاشور عن الأهلي

بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزي