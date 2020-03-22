بروتوكول تعاون بين التعليم وإذاعة الوادي الجديد لتخصيص فترات تعليمية لطلاب الشهادات

يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد وبالتعاون مع الإذاعة الإقليمية العمل لتخصيص فترات تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إنه تنفيذا للبروتوكول المبرم بين قطاع التعليم بالمحافظة والإذاعة الإقليمية بقيادة الدكتور جمال غريب مدير عام الإذاعة والذى يتضمن إضافة فترتين صباحية ومسائية خاصة بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عبر أثير موجات الإذاعة ببرنامج استاذ على الهواء ، تقديم الإعلامى نبيل عبد المقصود، واستضافة نخبة متميزة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات لشرح الدروس بجميع المواد الدراسية وتلقى الإستفسارات والأسئلة من الطلاب والإجابة عنها. وأكد مرغنى أنه تم تنظيم الجدول الخاص بتلك الفترات و تخصيص الفترة من 10،5 وحتى 11،5 صباحا لطلاب الشهادة الاعدادية والفترة من ٤ إلى ٥ مساء لطلاب الشهادة الثانوية العامة من السبت إلى الخميس من كل أسبوع ، بالإضافة للفترة المخصصة اليومية لطلاب الثانوية العامة والتى بدأت منذ فترة فى التاسعة مساء.