ابعدوا عن التصرفات دى.. طارق علام يحذر المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

قال الإعلامى طارق علام ، إن انتشار فيروس كورونا المستجد فى دول العالم حطم أرقاما مرعبة وخطيرة فاقت جميع التوقعات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.





وأكد الإعلامى طارق علام، في حلقته الثانية من برنامج "مع طارق علام" عبر قناته بموقع "يوتيوب"، أن مصر حتى الآن فى منطقة آمنة مقارنة بحصيلة وفيات وإصابات تخطت الآلاف يوميا، مثلما حدث فى إيطاليا وإسبانيا.





وتوجه الإعلامى طارق علام ، بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وأهلها، موضحا أن ذلك يتطلب منا اتباع مزيد من درجات الأمان والوقاية ضد وباء كورونا بالتزام بالمنازل ومنع التجمعات وجميع التحيات والسلامات بالأيدى، مناشدا المواطنين بالقول: "أرجوكم يا جماعة خليكم فى البيت".



