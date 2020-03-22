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ابعدوا عن التصرفات دى.. طارق علام يحذر المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 03:38 م
طارق علام
طارق علام
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شيرين عادل
قال الإعلامى طارق علام، إن انتشار فيروس كورونا المستجد فى دول العالم حطم أرقاما مرعبة وخطيرة فاقت جميع التوقعات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 

وأكد الإعلامى طارق علام، في حلقته الثانية من برنامج "مع طارق علام" عبر قناته بموقع "يوتيوب"، أن مصر حتى الآن فى منطقة آمنة مقارنة بحصيلة وفيات وإصابات تخطت الآلاف يوميا، مثلما حدث فى إيطاليا وإسبانيا.

وتوجه الإعلامى طارق علام، بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وأهلها، موضحا أن ذلك يتطلب منا اتباع مزيد من درجات الأمان والوقاية ضد وباء كورونا بالتزام بالمنازل ومنع التجمعات وجميع التحيات والسلامات بالأيدى، مناشدا المواطنين بالقول: "أرجوكم يا جماعة خليكم فى البيت".

كانت وزارة الصحة كشفت فى بيان لها أمس، السبت، عن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية وبلغت 73 حالة، بينما سجلت وفيات فيروس كورونا حالتين، وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد سجلت 41 وإجمالي أعداد المصابين البالغ 294 حالة.
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