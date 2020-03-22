الوطنية للصحافة تشدد على الإجراءات الصحية بالمؤسسات الصحفية

شدّدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بعمليات التعقيم المستمرة للمنشآت والمؤسسات المختلفة.

كما طالبتهم خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات وزارة الصحة بطرق الوقاية، مع استخدام الكواشف الحرارية مع كل القادمين للمؤسسة، واتخاذ الإجراءات العاجلة مع أي حالات قد يشتبه في حملها للفيروس، وتواجد عدد من الأطباء المناسبين.

والتنسيق مع المستشفيات القريبة عند حدوث أي تطورات أو اشتباه، وبحث إمكانات توفير المزيد من التعقيم للنسخ المطبوعة من الجرائد والمجلات.