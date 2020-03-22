فوائد كورونا.. القضاء على سوق الباعة الجائلين بـ مرسى مطروح

رب ضارة نافعة كلمة تتردد علي لسان أبناء مدينة مرسي مطروح، فعلي الرغم من تأثير فيروس كورونا السلبي وخلق حالة من الهلع مع توقف المدارس وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي من السابعة مساء حتي السادسة صباحا، نجد أن هناك إيجابيات حققها الفيروس فشل الكثيرين في إيجاد حلول لها.

ومن أبرز الإيجابيات إزالة الباعة الجائلين من منطقة وسط مدينة مرسي مطروح، والذين كانوا يمثلون صداعا للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.





هؤلاء الأشخاص اعتادوا وأجادوا أعمال الكر والفر مع رجال شرطة المرافق وموظفي مجلس المدينة خلال السنوات الماضية رغم القيام بإنشاء أسواق حضارية ونقلهم، إلا أن البعض عاد مرة أخرى بوسط المدينة ليحول الموقع إلى سوق عشوائي إلا أن ظهور الفيروس كورونا وقرار محافظ مطروح ومع القبضة الأمنية نجح في القضاء علي السوق العشوائي.









يقول أحمد نفادي من أبناء مطروح: "نشكر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على قرار إزالة الباعة الجائلين من منطقة وسط مدينة مرسي مطروح، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي نحارب فيه مع العالم أجمع وباء قاتل يحصد ارواح الابرياء دون تميز بين جنس وعرق ودين.





وأضاف أنهم يعملون لحساب تجار جملة ونصف جملة بعرض بضاعتهم في نهر الطريق دون أي أعباء مالية الزامية "تأمينات ضرائب" وخارج الاقتصاد الرسمي للدولة، وقد اعتادوا وأجادوا أعمال الكر والفر مع رجال شرطة المرافق وموظفي مجلس المدينة نظرًا للمكاسب الكبيرة التي يحققونها لصالح التجار الكبار، وهو ما يتطلب وضع حل جذري يحول دون تكرار وجودهم منها العشوائيات والمخلفات التي يتركونها.





وأضاف أن هناك مكانين مملوكين للمحافظة ويصلحان لنقل هؤلاء الباعة إليهما وهما "سوق السيرك الذي يمكن تجهيزه وبناءه سريعًا بتشكيلات معدنية سهلة الفك والتركيب كما هو الحال في المعرض اللوجيستي، وسوق علم الروم المهجور والذي يوجد به عشرات المحلات المغلقة بثلاجة ضخمة ،وبذلك يكون تحقق أكثر من هدف الأول فتح منافذ بيع جديدة وتقليل الزحام وتكدس المواطنين علي السوق المقابل للمستشفي العام وتوفير أماكن لهؤلاء الباعة وضمهم للاقتصاد الرسمي بشكل تدريجي.





وقال عماد خلف من أهالي مطروح: للأسف الشديد هذه الحملات لا و لن تؤتي ثمارها إلا بوضع حلول حاسمة وحازمة عن طريق المسئولين التنفيذيين بالتعاون مع شرطة المرافق ونقل هؤلاء الباعة للأماكن المخصصة لهم مع أخذ إيجارات غير مرتفعة منهم حتي يتيسر لهم الانتقال إليها وعدم الرجوع للشوارع مرة أخري.



