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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعتمد نتيجة انتخابات المؤسسات الصحفية .. وإعادة بمجلس إدارة دار الهلال

الأحد 22/مارس/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة نتيجة انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالهيئة الوطنية للصحافة، وقررت إخطار كل مؤسسة بكشوف الفائزين والترتيب التنازلي للمرشحين طبقًا لما حصل عليه كل مرشح.


وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت على مقعد الصحفيين في مؤسسة دار الهلال بين محمد عبد الحافظ (63 صوتًا) ونوره أحمد (62 صوتًا) لوقوع خطأ مادي من المؤسسة تمثل في سقوط اسم الصحفية هبه هلال من كشوف الناخبين ولتأثير الصوت على نتيجة الانتخابات. 


وسوف تحدد الهيئة موعد إجراء الانتخابات نظرًا للظروف الصحية الراهنة.

 

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