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هولندا تسجل 43 حالة وفاة جديدة إثر إصابته بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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آيات أحمد

أعلنت هولندا تسجيل 43 حالة وفاة جديدة إثر إصابتهم بفيروس كورونا، جاء ذلك فى خبر عاجل، أفادت به فضائية " اكسترا نيوز"، منذ قليل.

 

وألقى ملك هولندا فيليم ألكسندر، خطابا  إلى الشعب الهولندى، من قصر "هاوس تن بوش" فى لاهاى، فى ظل الظروف التى تعيشها هولندا بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا، لكن "الوحدة مع بعض قادرة على إيقافه"، وأن عام 2020 سيظل فى الذاكرة للأبد.

 

وأشاد الملك، فى خطابه الجمعة الماضية ، وفقا لموقع hashtag-holland، بالجهود العظيمة للعاملين فى القطاع الصحى، قائلا: "نحن فخورون بالخبراء فى معهد الصحة العامة والبيئة وخدمات الصحة البلدية وكل المؤسسات الأخرى التى ترشدنا الطريق على أساس البحث العلمى والخبرة.

 

ودعا الملك فيليم، إلى اتباع نصائحهم بشكل جيد، قائلا: "إنهم يواجهون ضغوطا شديدة، من المهم أن نواصل منحهم ثقتنا ونتبع إرشاداتهم، ليس لديهم سوى هدف واحد وهو أن نتجاوز جميعنا هذه الأزمة بأفضل ما يمكن وتقليص المخاطر على ّ الفئات الهشة إلى أدنى حد ممكن"، مضيفا أن الكثيرين قدموا جهودا استثنائية، وفخورون أيضا بعاملى الرعاية الصحية لدينا وكل القطاع الطبى.

 

كما أثنى الملك الهولندى، على أصحاب المهن الأخرى، قائلا: "الأشخاص الذين لا يمكن الاستغناء عنهم لكى لا تتوقف الحياة العامة والعاملون فى قطاع النقل والمتاجر والنظافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فى التعليم وحضانة الأطفال والمواصلات العامة والشرطة وكل الآخرين، من دونكم لما سارت الأمور.

 

وألقى ملك هولندا فيليم ألكسندر، خطابا  إلى الشعب الهولندى، من قصر "هاوس تن بوش" فى لاهاى، فى ظل الظروف التى تعيشها هولندا بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا، لكن "الوحدة مع بعض قادرة على إيقافه"، وأن عام 2020 سيظل فى الذاكرة للأبد.

 

وأشاد الملك، فى خطابه الجمعة الماضية ، وفقا لموقع hashtag-holland، بالجهود العظيمة للعاملين فى القطاع الصحى، قائلا: "نحن فخورون بالخبراء فى معهد الصحة العامة والبيئة وخدمات الصحة البلدية وكل المؤسسات الأخرى التى ترشدنا الطريق على أساس البحث العلمى والخبرة.

 

ودعا الملك فيليم، إلى اتباع نصائحهم بشكل جيد، قائلا: "إنهم يواجهون ضغوطا شديدة، من المهم أن نواصل منحهم ثقتنا ونتبع إرشاداتهم، ليس لديهم سوى هدف واحد وهو أن نتجاوز جميعنا هذه الأزمة بأفضل ما يمكن وتقليص المخاطر على ّ الفئات الهشة إلى أدنى حد ممكن"، مضيفا أن الكثيرين قدموا جهودا استثنائية، وفخورون أيضا بعاملى الرعاية الصحية لدينا وكل القطاع الطبى.

 

كما أثنى الملك الهولندى، على أصحاب المهن الأخرى، قائلا: "الأشخاص الذين لا يمكن الاستغناء عنهم لكى لا تتوقف الحياة العامة والعاملون فى قطاع النقل والمتاجر والنظافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فى التعليم وحضانة الأطفال والمواصلات العامة والشرطة وكل الآخرين، من دونكم لما سارت الأمور.

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