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محافظات

تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع الغذائية والمطهرات بـ المنيا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:03 م
تشديد الرقابة على
تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع الغذائيه والمنظفات
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

 

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد علي الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا القاضى جميع المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضرًا في مجالي المخابز والأسواق، منها 20 مخالفة في مجال المخابز، تنوعت بين (نقص بالخبز- شهادة صحية - عدم وجود سجلات - مخالفات لقضايا أخري متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 39 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - محلات تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - محلات بدون شهادات صحي.

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