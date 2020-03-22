AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فوز 1209 مواطنين بأداء فريضة الحج لهذا العام بقرعة الداخلية في المنوفية

الأحد 22/مارس/2020 - 04:14 م
محافظ المنوفية يشهد
محافظ المنوفية يشهد قرعة الحج
Advertisements
أ ش أ

شهد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون واللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، اليوم الأحد، قرعة وزارة الداخلية العلنية لحجاج بيت الله الحرام، والتي نظمتها مديرية أمن المنوفية بنادي الشرطة بشبين الكوم، بحضور مندوب من وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأسفرت عن فوز 1209 مواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

 

وأوضح المحافظ- في تصريح اليوم- أنه تم إجراء القرعة إلكترونيًا وبدون حضور المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أسماء الفائزين بموقع وزارة الداخلية، مقدما التهنئة للفائزين، وناشدهم بالدعاء لمصر وأهلها للعبور من هذه الأزمة، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج، وكذلك التواصل المستمر لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

 

من جانبه، قال مدير الأمن اللواء محمد ناجي، إنه بلغ إجمالي المتقدمين لقرعة حجاج وزارة الداخلية لهذا العام 6048 مواطنا ومواطنة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، فاز منهم 1209 مواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام، كما تم تزكية 135 تأشيرة لكبار السن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يشهد إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين برحلات عمرة مجانية

إجراء قرعة الحج بالصالة المغطاة بالزقازيق

فوز 409 أشخاص في القرعة العلنية للحج بالفيوم

مديرية أمن بني سويف: 327 فائزا بقرعة الحج العلنية 2020

محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج وفوز 1085 مواطنا

فوز ١٢٠٩ حجاج بالبحيرة بالقرعة العلنية الإلكترونية للحج

ترشيحاتنا

إصابة ابنة فنانة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أهم الأخبار.. 119 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. حقيقة وصول مركب من إيطاليا تنقل مصريين مصابين بالفيروس

فيروس كورونا .. سر الرقم ألف الذي تخشاه مصر..عدم التزام المواطنين بالجلوس في منازلهم يمكن أن يعود على مصر بكارثة..السيناريو الإيطالي ليس ببعيد عنا..والدولة فعلت ما في وسعها بإعلان الحرب على الفيروس

بسبب كورونا.. تحذير شديد اللهجة من ماكرون لـ بريطانيا

رعب جديد.. الصحة العالمية تكشف الخطر الأكبر من كورونا

الرقابة الإدارية: ضبط 58 ألف عبوة مغشوشة وبراميل كلور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزي