فوز 1209 مواطنين بأداء فريضة الحج لهذا العام بقرعة الداخلية في المنوفية

شهد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون واللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، اليوم الأحد، قرعة وزارة الداخلية العلنية لحجاج بيت الله الحرام، والتي نظمتها مديرية أمن المنوفية بنادي الشرطة بشبين الكوم، بحضور مندوب من وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأسفرت عن فوز 1209 مواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح المحافظ- في تصريح اليوم- أنه تم إجراء القرعة إلكترونيًا وبدون حضور المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أسماء الفائزين بموقع وزارة الداخلية، مقدما التهنئة للفائزين، وناشدهم بالدعاء لمصر وأهلها للعبور من هذه الأزمة، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج، وكذلك التواصل المستمر لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

من جانبه، قال مدير الأمن اللواء محمد ناجي، إنه بلغ إجمالي المتقدمين لقرعة حجاج وزارة الداخلية لهذا العام 6048 مواطنا ومواطنة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، فاز منهم 1209 مواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام، كما تم تزكية 135 تأشيرة لكبار السن.