إيقاف استقدام العاملين المغتربين للعمل بمصانع الاستثمار ببورسعيد مؤقتًا

خلال اجتماع امني مع المستثمرين و رجال الأعمال اصحاب المصانع بالمنطقة الحرة العامه للاستثمار ببورسعيد لمناقشه تداعيات تنظيم سير العمل بمنطقه الاستثمار و التي يتواجد بها عمالة من عدة محافظات خارج بورسعيد .
نتج عن المفاوضات صدور قرار بإيقاف استقدام العاملين المغتربين من خارج بورسعيد للعمل بمصانع الاستثمار مؤقتًا
ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد " كورونا" حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاءا للمصلحة الوطن على المصالح الشخصية
هذا و قد أعلنت بعض المصانع عن إيقاف كلي عن العمل مثل دولفين ، سكاى تكس ، سى ار أس ، ليفريتى ، ميتكو ، والضفائر والرضوان وذلك على إغلاق المصانع ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد .
يأتي ذلك في ضوء ضرورة التزام المصانع بالاجراءات المقررة فى هذا الشأن ، لحين انتهاء الاجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد ،وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم بمحيط المصانع والالتزام بتعليمات النظافة العامة فى المؤسسات الخاصة ،حيث ان الفترة الحالية تتطلب التعاون بين جميع المواطنين لتحقيق مصلحة الوطن و الخروج من هذه المرحلة الحرجة بأمان والحفاظ على حياة المواطنين .