إيقاف استقدام العاملين المغتربين للعمل بمصانع الاستثمار ببورسعيد مؤقتًا

خلال اجتماع امني مع المستثمرين و رجال الأعمال اصحاب المصانع بالمنطقة الحرة العامه للاستثمار ببورسعيد ل مناقشه تداعيات تنظيم سير العمل بمنطقه الاستثمار و التي يتواجد بها عمالة من عدة محافظات خارج بورسعيد .

نتج عن المفاوضات صدور قرار بإيقاف استقدام العاملين المغتربين من خارج بورسعيد للعمل بمصانع الاستثمار مؤقتًا

ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد " كورونا" حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاءا للمصلحة الوطن على المصالح الشخصية





هذا و قد أعلنت بعض المصانع عن إيقاف كلي عن العمل مثل دولفين ، سكاى تكس ، سى ار أس ، ليفريتى ، ميتكو ، والضفائر والرضوان وذلك على إغلاق المصانع ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد .



