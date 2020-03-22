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أخبار العالم

قائد بالجيش الليبي: تركيا ترسل جنودًا مصابين بفيروس كورونا إلى ليبيا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:47 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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قسم الخارجي
قال قائد  محور عين زارة بالجيش الوطني الليبي، اللواء فوزي المنصوري، إن تفشي الوباء في تركيا لن يجعلها تتوقف عن تزويد المرتزقة بالسلاح والذخيرة، وفقا لصحف ليبية.

وقال المنصوري ، في تصريحات صحفية أن الرحلات الجوية من تركيا إلى ليبيا مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب أردوغان، يرسل مستشارين عسكريين وجنودًا أتراكًا ربما يكونون مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين تم شحنهم إلى ليبيا، وقتلوا في المعارك ضمن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وذكر المرصد السوري في بيان له، أمس السبت، وصول 14 جثة جديدة لمقاتلين سوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي، موضحًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين انضموا للعمليات العسكرية في ليبيا وقتلوا هناك بلغ 143 قتيلًا من مليشيا فصائل المعتصم، والسلطان مراد، ولواء صقر الشمال، والحمزة، وسليمان شاه.

وتابع أن القتلى لقوا حتفهم في اشتباكات عبر خطوط جبهة صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة بالقرب من مطار طرابلس، ومنطقة الهضبة، ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكشف المرصد في وقت سابق، أن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين تم تطوعهم للمشاركة في الحرب في ليبيا، حيث تجاوز عددهم 6000، موضحًا أن هذا هو العدد الذي طلبته تركيا.

وبيّن أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن، ارتفع إلى ما يقرب من 4750 بينما وصل حوالي 1900 آخرين إلى تركيا للخضوع لدورات تدريبية.

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