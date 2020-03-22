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أخبار العالم

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: قدراتنا الصحية محدودة وإذا توسع «كورونا» ستتفاقم الأوضاع

الأحد 22/مارس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
حذر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم /الأحد/ من أن قدرات النظام الصحي في إقليم كردستان محدودة، وفي حال توسع انتشار فيروس كورونا فإن المشكلة ستتفاقم، وحينها لن تجدي الشكوى نفعًا، مؤكدا أن كل استخفاف أو تقصير قد ينجم عنه نتيجة كارثية، وأنه على كل شخص وطرف أن يضع المصلحة الخاصة جانبًا ويتبنى المصلحة العامة لشعب الإقليم.

وأوضح بارازاني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغت حتى الآن 54 إصابة في إقليم كردستان، منها 13 حالة امتثلت للشفاء وحالة وفاة واحدة، وأن عدد المصابين وخاصة في السليمانية في ازدياد لغياب التعاون مع المؤسسات المعنية وعدم تطبيق التعليمات من قبل البعض واستمرار الخروقات على المنافذ الحدودية، مطالبا الجهات المعنية بتشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بحياة المواطنين.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه رغم التنبيهات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل المؤسسات الحكومية لا تزال المخالفات مستمرة.

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