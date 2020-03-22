سارينة.. مبادرة للاهتمام بالأطفال وحمايتهم بالإسعافات الأولية

قالت ميرفت شيرين، إحدى مؤسسي مبادرة "سارينة" لتدريب الاطفال على الاسعافات الاولية، إن المبادرة هدفها الأساسي توعية الأطفال وتعليمهم من سن 7 الى 12 سنة مبادئ ومهارات الاسعافات الأولية، وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات.

وتابعت ميرفت، خلال حوارها في برنامج "انبوكس"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه تم اختيار الاسم وفقًا لمفهوم "السارينة" المتعارف عليه بمجرد سماعها يتم لفت الانتباه لها، لذلك اختيار الاسم كان الأكثر أنه للفت الانتباه وايضًا لتعلق الأمر بالاسعافات الاولية، مثلما يكون على سيارات الإسعاف دائمًا "سارينة".

وأضافت ميرفت، أنه تم اختيار هذا السن لشريحة الأطفال على وجه الخصوص لان الاطفال يتعرضون لإصابات مختلفة بمعدل كبير في مساحات التعلم المختلفة مثل المدارس والحضانات وايضًا في المنزل.

واوضحت أن هناك انتشار لمعلومات خاطئة ومغلوطة في التعامل مع الإصابات المختلفة، وغياب المتخصصين في كثير من المدارس لإنقاذ هؤلاء الأطفال ومتابعتهم، وكان ذلك وفقًأ لبحث ميداني تم إجرائه على عدد من المدارس المختلفة من حكومي إلى خاص الى لغات ودولية.

واشارت الى انه حتى في المدارس الخاصة والدولية يكون هناك متخصصين وإنما لا يتم تعليم الأطفال المبادئ العامة للاسعافات الاولية، وهو امر مهم للرفع من ثقة الطفل، ويتم عمل ورش مختلفة لكل الاصابات بالاضافة الى ورش جديدة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.