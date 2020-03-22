محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع المخالفات، ووجه رئيس حي غرب المنصورة اللواء حسام لبيب بسرعة رفع باقي المخالفات وعمل رفع مساحي للميدان والمنطقة المحيطة به لتعديل موقع الميدان الحالي في منتصف المنطقة بالإضافة إلي تقليل مساحته لخلق سيولة مرورية .





ووجه المحافظ الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من التصميمات الجارية للميدان مع مراعاة المظهر الجمالي والحضاري وبما يتناسب مع تاريخ المنطقة التي يغلب علي معظم مبانيها التراث الإسلامي.





وكلف " مختار " العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور بوضع تصور جديد للحركة المرورية في الميدان والمنطقة المحيطة به.



