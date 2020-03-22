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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم

الأحد 22/مارس/2020 - 05:39 م
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع المخالفات، ووجه رئيس حي غرب المنصورة اللواء حسام لبيب بسرعة رفع باقي المخالفات وعمل رفع مساحي للميدان والمنطقة المحيطة به لتعديل موقع الميدان الحالي في منتصف المنطقة بالإضافة إلي تقليل مساحته لخلق سيولة مرورية .

ووجه المحافظ الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من التصميمات الجارية للميدان مع مراعاة المظهر الجمالي والحضاري وبما يتناسب مع تاريخ المنطقة التي يغلب علي معظم مبانيها التراث الإسلامي.

وكلف " مختار " العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور بوضع تصور جديد للحركة المرورية في الميدان والمنطقة المحيطة به.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق برفع جميع الاشغالات بمنطقة ميدان الشيخ حسانين اول بأول ومنع إقامة أي أسواق بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ويوجه بسرعة رفع مخلفات الهدم
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