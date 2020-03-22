"حريات الصحفيين": الإفراج عن الزملاء المحبوسين بات واجبا للحفاظ على حياتهم وصحتهم

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، إن الإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين في هذه اللحظة، بات واجبًا وضرورة؛ فالحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، يدفعنا للتفكير جديًا في اتخاذ قرار عاجل بالإفراج عنهم.









وأضاف في تصريحات صحفية، أن الصحفيين المحبوسين لا يشكلون خطرًا على المجتمع، مؤكدًا أن قضاياهم مجرد قضايا خاصة بالنشر والرأي، وهذه لحظة مناسبة للإفراج عنهم.







