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توك شو

السيسي : الحكومة اتخذت إجراءات ممتازة للحد من فيروس كورونا .. وتحية لكل وسائل الإعلام المصرية

الأحد 22/مارس/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق لكافة الدول بسبب أزمة كورونا

وقال السيسي خلال لقاء مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا.

وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين ، وأن وسائل الإعلام المصرية تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية. مشيرا إلى أن المصريين إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير.

وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقوم بإخفاء أية معلومات ، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.
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