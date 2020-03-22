لجنة المصالحات بالأزهر تقرر وقف جلسات الصلح بجميع المحافظات

قررت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية، بالأزهر الشريف، عن الوقف المؤقت لعقد جلسات الصلح الجماهرية بالمحافظات.





كما قررت اللجنة، وقف عقد لقاءات مع مجموعات من المتخاصمين في مقر اللجنة بالقاهرة أو بمقرات إدارات الوعظ ولجان الفتوى ،وفي حال ضرورة المقابلة ستكون لشخص واحد يمثل طرفا في المنازعة.





وأكدت اللجنة، أن هذا القرار يستثنى منه الاستمرار في العمل والتواصل مع أطراف الخصومات التي تعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنهائها من خلال الاتصال الهاتفي وعلى رقم الفاكس الخاص باللجنة على مدار الساعة وهو:٢٥٨٨٣٩١٤ .



