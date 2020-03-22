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حوادث

إجراءات وقائية من النائب العام لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:12 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي
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محمد عبدالله
أصدر المستشار أيمن بدوي، المحامي العام الأول مدير النيابات، بيانا لرؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف جاء في فحواه، أنه إيمانا من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بأهمية الحفاظ على الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة، والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين إزاء المتداول حول فيروس "كورونا" المستجد، وأضراره ومنعا لانتشاره، وحرصا منه على توفير التدابير والأدوات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس وضمان جودتها وسلامتها، امر بما يتبع.

وطالب البيان، القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، بإرسال مندوب من كل نيابة استئناف إلي إدارة النيابات لاستلام ألف كمامة وألف قفاز، لاستخدام أعضاء النيابة والموظفين الشخصي والتواصل مع الإدارة حال قرب نفاذ الكمية المنصرفة لتوفير أخرى، علما بأنه سيوفر ثلاثمائة كمامة وثلاثمائة قفاز لكل نيابة متخصصة بمكتب النائب العام ولمعهد البحوث الجنائية والتدريب ومركز المعلومات.
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