إنتاج 2 مليار متر مكعب من إعادة تدوير المياه لري 400 ألف فدان سنويا.. تعرف على التفاصيل

أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق والبنية التحتية، أن الوزارة مهتمة بإعادة تدوير واستخدام المياه بكميات كبيرة وتعظيم الفائدة من المصارف الزراعية.





وقال إسماعيل فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن الوزارة تمول أكبر مشروعين فى هذا المجال وهما مشروع بحر البقر والمحسمة، ومجموع الطاقة الإجمالية لهما 6 ملايين متر مكعب يوميا، أى ما يقرب من 2 مليار متر مكعب سنويا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطريقة صحية.





وأشار نائب الوزير، إلى أن المياه كانت تهدر فى بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح، موضحا أن تكلفة المعالجة التحسينية ليست ضخمة مقارنة بتكلفة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، لأن نوعية المياه أفضل من الصرف الصحى بنسبة كبيرة، فتكلفتها 25% فقط من التكلفة المنفقة على الصرف الصحى، وكمية المياه المنتجة منها كبيرة، يتم استغلالها فى زراعة نحو 400 ألف فدان.



