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رياضة

نادي طنطا يقرر غلق مقراته حتى 31 مارس وإيقاف جميع الأنشطة

الأحد 22/مارس/2020 - 05:20 م
فايز عريبي رئيس نادي
فايز عريبي رئيس نادي طنطا
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حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي حتى يوم "31" مارس الجاري بسبب فيروس كورونا .

كما تقرر أيضا وقف كافة الأنشطة الرياضية والإجتماعية داخل مقر النادي وفقا لقرار الغلق.

وقامت اللجنة الصحية بنادى طنطا الرياضى بإجراء حملة وقائية لتعقيم كافة منشآت ومرافق النادى فى لمواجهة فيروس كورونا .

كما قامت اللجنة بتطهير وتعقيم كافة المنشأت وأماكن تجمع الأعضاء بالإضافة إلى تعقيم المسجد و الكافيتريا الملحقة بالنادي ومكاتب البريد والشهر العقاري والملاعب المختلفة وحمام السباحة .

وعقد المحاسب فائز عريبي ، رئيس النادي لقاءات دورية مع العاملين والموظفين بالنادي بحضور أطباء اللجنة للتوعية بكيفية التعقيم والوقاية.
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