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حوادث

إحالة عاطل للجنايات لحيازته "هيروين" في المطرية

الأحد 22/مارس/2020 - 05:02 م
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة سلاح ناري،  وهيروين بقصد الاتجار.


البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية قيام عاطل ، باتخاذ منزله مكانا للاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة  وألقت قوات الأمن  القبض علي المتهم  حميدة.ج عاطل حال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزن٣٤٠ جراما ومبلغ مالى٦٠٠ جنيه.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وأرشد عن المواد المخدرة وتم ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت  كيلو جرام وبندقية خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار، وتحرر المحضر اللازم.
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