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رياضة

بعد مسيرة حافلة لـ السلطان.. إبراهيموفيتش يقرر اعتزال كرة القدم

الأحد 22/مارس/2020 - 05:04 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي اعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة " ميرور" الإنجليزية، أن إبراهيموفيتش استقر على الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، بسبب التغييرات الإدارية التي شهدها ميلان خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن قرار إبراهيموفيتش جاء ايضا، بسبب رغبة النادي الاعتماد على العناصر الشابة في الفترة القادمة.

ويمتلك "السلطان" مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، حيث مثل أعرق الأندية الأوروبية، مثل برشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
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