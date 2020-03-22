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أخبار البلد

طلاب التمريض يستغيثون بالحكومة لإلغاء امتحاناتهم

الأحد 22/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
تصدر هاشتاج ⁧‫#الغاء_امتحانات_التمريض‬⁩‬ موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وطالب المدشنون للهاشتاج وهم من طلاب التمريض إلغاء امتحاناتهم لخطورتها على حياتهم و احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا. 

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج وجاءت التغريدات كالآتى:


التمريض مظلوم صحتنا أهم من التعليم 

من حقنا نعيش إحنا كمان نرجوا الإهتمام بطلبة التمريض 

إحنا أكثر ناس عرضة للعدوى احنا مظلومين 

يذكر أنه تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة. يأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.
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