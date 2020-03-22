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تعليم

عاجل.. رئيس جامعة حلوان يوضح آلية التعليم عن بعد للطلاب .. وحقيقة إلغاء امتحان الميد تيرم ..فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 05:37 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق التعليم الإلكتروني هو تجربة ممتازة تتطور كل يوم ، حيث استطاعت أن تثبت نجاحها، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على تلبية طلبات الطلاب في كل ما يخص التعليم الإلكتروني وتقدم لهم كافة احتياجاتهم.

أشار نجم فى حوار مسجل نشره لطمأنة طلاب الجامعة إلى أن عند بدء تطبيق منظومة التعليم الالكترونى كانت  كافة كليات جامعة حلوان و هي 22 كلية و معهد  جاهزين للانطلاق  بالمنصات الالكترونية ، متحدين كافة العقبات التى واجهوها لإنقاذ مصلحة الطلاب . 

أكد نجم أن الجامعة بكافة عامليها و اساتذتها و عمدائها يعملون جاهدين لحل جميع مشاكل الطلاب مع التعليم عن بعد و تلبية كافة الملاحظات التي تم إرسالها عبر الطالب نرمين رئيسة اتحاد طلاب جامعة حلوان .

 

وصرح نجم بالفيديو بأن الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمى  بالجامعة والمسئول عن المنصات التعليمية سيبث فيديو مسجل ردا على كافة المشاكل التى تواجه الطلاب  لتعليمهم كيفية التعامل مع الية التعليم عن بعد . 


وأوضح نجم انه من الطبيعى ان نوجه العقبات  فى بداية التجربة  مشيرا إلى أنه سيتم فتح  باب للتساؤلات مع الطلاب على المنصات أو عن طريق الكليات لحل كافة المشاكل التى تواجههم بأستمرار كانهم بالجامعة  ، ولذلك سيتم إذاعة المحاضرات على المنصات فى نفس مواعيدها بجداول الجامعة و سيتم إعادتها على مدار اليوم ليشعر الطالب انه مازل يذهب للجامعة بنفس التوقيتات . 

 

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هم الجامعة الأول والأخير هو الحفاظ على صحة الطلاب دائما رافعا شعار #خليك_بالبيت 

 

وأكد نجم انه بالنسبة لموضوع  امتحانات الميدتيرم انه سيتم  إلغاؤه  فى حال تعليق الدراسة أكثر من ذلك و سيتم إضافة درجاته للامتحان النهائى وقائلا إنه ستبدأ امتحانات نهاية العام بداية من 30 مايو ، مضيفا انه خلال فترة تعليق الدراسة سيتم التركيز على شرح المقررات النظرية فقط . 


واجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وأكد المجلس أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هو الأولوية الأولى له، وأنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ عليها.  
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