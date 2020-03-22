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محافظات

محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم

الأحد 22/مارس/2020 - 05:56 م
حملات التعقيم
حملات التعقيم
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احمد علي
واصل د. طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه خلالها رئيسا حي أول وثان طنطا وقوة من الشرطة، حيث قام محافظ الغربية بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى محيط مسجد العارف بالله سيدى أحمد  البدوي، ورفع الفروشات، وتطهير الشوارع بالمطهرات على الفور .

كما أزال المحافظ الأسواق العشوائية بشارعي البورصة والخان، وشدد على الباعة بعدم إقامة الأسواق التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ، محذرا المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية.
محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم
محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم
محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم
محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم
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