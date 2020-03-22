محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم

واصل د. طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، حملات مكثفة لإزالة الأسواق العشوائية بمدينة طنطا، رافقه خلالها رئيسا حي أول وثان طنطا وقوة من الشرطة، حيث قام محافظ الغربية بإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى محيط مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوي، ورفع الفروشات، وتطهير الشوارع بالمطهرات على الفور .



