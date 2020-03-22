مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي وينتقد التجديد لـ الحاوي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، رحيل حسام عاشور الملقب بـ "المسمار"، عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجاري؛ بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد القلعة الحمراء التاريخي.







وعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء على حسام عاشور الاعتزال والعمل بالنادي بجانب توفير دراسة أوروبية فى العمل الإدارى والفنى بعد خروجه من حسابات فايلر بشكل رسمى، وهو ما رفضه عاشور وقرر البحث عن نادٍ آخر وخوض تجربة احترافية جديدة رغم أن اللاعب شارك في 511 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلا بذلك رقمًا قياسيًا للاعب، ولكن مركز عاشور ومهامه الدفاعية جعلت سجله التاريخي في الأهداف ضعيفا جداََ، حيث إن عاشور سجل مع الأهلي أهدافا معدودة أبرزها هدفه في شباك الإسماعيلي بالدوري موسم ٢٠٠٧.







وخرج بعدها اللاعب وقال في تصريحات صحفية "الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في القلعة الحمراء لكن الأهلي باعني".





علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على رحيل حسام عاشور نجم خط الوسط بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء بعد مسيرة دامت 17 عاما داخل جدران الشياطين الحمر وقال البلدوزر : حسام عاشور حصل على أموال نظير التعاقد معه منذ مجيئه إلى النادى الأهلى ودى سنة الحياة ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث مع لاعب فى الأندية المصرية أن يتم عدم التجديد له بعد مسيرة كبيرة بصفوف أى فريق.





كشف مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي السابق عن دور جمعية اللاعبين المحترفين التي يترأسها فى مساندة حسام عاشور بعد إعلان القلعة الحمراء الاستغناء عنه ورحيله عن صفوف الشياطين الحمر وقال : جمعية اللاعبين المحترفين ليس لها دور فى رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء، لافتا إلى أن ذلك يدخل فى إطار الاتفاق على تمديد العقود بين الطرفين الذي يستوجب الموافقة من الجانبين على ذلك.



وأشار إلى أن العقد شريعة المتعاقدين بين أى لاعب وناد ودور جمعية اللاعبين المحترفين يتمثل فى مساندة أى لاعب من النواحى القانونية فى حالة وجود أى نزاع وذلك بناء على طلب اللاعب من الجمعية.



وشن مجدي عبد الغني هجوما لاذعا على مجالس إدارات الأندية فى الدورى الممتاز؛ بسبب إبرام العقود مع اللاعبين وقال : أبجديات الاحترافية غير موجودة لدى أندية الدورى الممتاز بما فيها الأهلي والزمالك، بعد إبرام العقود مع اللاعبين والتجديد لهم لمواسم أخرى.





واستطرد قائلا: "اعتدنا إبرام الأندية مع اللاعبين صغار السن الذين لديهم الموهبة والسرعة والمهارة عقودا بمبالغ كبيرة من أجل الاستفادة من خدماتهم فى تدعيم صفوف الفريق في المسابقات المحلية والقارية، وحينما يصل إلى سن متقدم يتضاءل المقابل المادي وفقا لمجهوده داخل المستطيل الأخضر ومدى إفادته للفريق في مسيرته".





تابع "البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يحصل حاليا لدى تواجده بصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي على ما كان يتقاضاه إبان بزوغ نجوميته وتألقه فى نادى ريال مدريد الإسباني"، مشيرا إلى أن الأندية في مصر تقوم بتجديد عقد اللاعب لسنوات أخرى بمبلغ كبير رغم أن عمره يتجاوز فى بعض الأحيان الـ 30 عاما.





وأبدى مجدى عبدالغنى عدم رضاه عن قيام مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد عقود وليد سليمان الملقب بـ الحاوى لمدة سنتين و قال : كان يتعين على مجلس إدارة النادى الأهلي التريث فى تمديد تعاقد وليد سليمان وتجديد العقود لمدة عام واحد فقط قابلة للتجديد من عدمه وفقا لمستوى اللاعب خلال الفترة المقبلة فى ظل أن اللاعب تخطى عمره الثلاثين عاما.



