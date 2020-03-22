تحقيقات موسعة فى بورسعيد بعد تسريب قرار المحافظ بوقف التنقل بين المدينة الحرة ودمياط والدقهلية

علم صدى البلد أن تحقيقات موسعة تجرى بديوان عام محافظة بورسعيد بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ المدينة الباسلة بعد تسريب قراره بوقف التنقل بين محافظة بورسعيد ومحافظات دمياط و الدقهلية ذهاب واياب وتم الغائه بعدها وقبل النشر





واكدت محافظة بورسعيد أن صدور القرار كان له أبعاد وأسباب تتعلق بالعمالة الوافدة للعمل بالمنطقة العامة للاستثمار والتي تم حل موقفها عقب اجتماع مطول بالتنسيق مع الجهات الأمنية و أصحاب المصانع و جمعية المستثمرين بحضور القوى العاملة و الهيئة العامة للاستثمار وتم الاتفاق علي منحهم إجازة من صباح باكر الاثنين لنهاية الشهر الجارى علي أن يعودوا للعمل أول أبريل حال عدم صدور قرارات جديدة من الدولة بشأنهم





وشددت محافظة بورسعيد علي استمرار عمل خطوط بورسعيد _دمياط وبورسعيد _ المنصورة بكامل طاقاتها اسوة بخطوط المحافظات الاخري مما يعد قرار المحافظ المسرب من عدم ولن يصدر اللواء الغضبان تعليمات بنشره





وأهاب اللواء عادل الغضبان بعدم الالتفاف حول الشائعات ومتابعة صفحات اللجان الإلكترونية التي تهدف إلي زعزعة الاستقرار وإرهاب المواطنين مشدد علي أن الجهات الأمنية تراقب وترصد عن كثب تلك الصفحات للوصول إلي أصحابها وضبطهم ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس



