تضامن بورسعيد تشيد بسرعة استجابة شباب حزب مستقبل وطن لتعقيم مقر المديرية

وجهت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بورسعيد رسالة شكر الي عادل اللمعى أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة لسرعة استجابة شباب الحزب لتعقيم مقر المديرية





واكدت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، أن الاستجابة جاءت في ضوء المشاركة المجتمعية واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عقب تواصل المديرية مع قيادات الحزب لتوفير المبيدات والقيام بعملية تطهير وتعقيم المديرية بجميع مؤسساتها الإيوائية.





وأوضحت حبيش أنه تم اليوم الأحد تعقيم مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعدد من مؤسساتها الايوائية منها مؤسسة تحسين الصحة للأيتام ودار رمسيس ليستكمل شباب الحزب دوره غدا فى تطهير و تعقيم باقى المؤسسات التابعة للتضامن الاجتماعى.





وأشادت حبيش بشباب الحزب المتطوعين الذين قاموا بدور كبير فى تطهير وتعقيم المؤسسات الايوائية، مشيرة إ لى أن حزب مستقبل وطن دائما يقوم بدور فعال وايجابي لم يقتصر على توفير مبيدات الرش والقيام بالتطهير فقط بل أنه يقدم احتياجات كبار بلا مأوى بدار حياة كريمة.





وأضافت حبيشى أن هذا الوقت الذى لابد وأن يظهر فيه دور مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة الايجابية و الفعالة فى المجتمع من أجل مصر.