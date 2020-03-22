محافظ دمياط تطالب الصحة بتوعية أطقم التمريض بالمستشفيات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، مع الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مديرية الصحة بدمياط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقف الحالى والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



