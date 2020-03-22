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محافظات

محافظ دمياط تطالب الصحة بتوعية أطقم التمريض بالمستشفيات

الأحد 22/مارس/2020 - 06:43 م
محافظ دمياط تطالب
محافظ دمياط تطالب الصحة بتوعية أطقم التمريض بالمستشفيات
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زينب الزغبي

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، مع الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مديرية الصحة بدمياط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقف الحالى والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.


حيث وجهت المحافظ بسرعة إعداد حصر شامل لكافة احتياجات المستشفيات و جميع المستلزمات الوقائية وتحديد المخزون الحالى لسد العجز بالتعاون مع المجتمع المدني.


كما أكدت أيضًا على ضرورة توعية أطقم التمريض بالأساليب الوقائية المتبعة فى هذا الشأن لتجنب العدوى .


وشددت على تفعيل دور المديرية بتوعية المواطنين وحثهم على البقاء فى المنازل للحد من التجمعات و عدم النزول إلا للضرورة القصوى.

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