"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز بالإسكندرية.. صور

نفذت فرق التعقيم والتطهير التابعة لحزب مستقبل وطن بأمانة كرموز بالإسكندرية، اليوم، حملة تعقيم وتطهير في عدد من المساجد والكنائس والمواقع الخدمية والمنشآت العامة في نطاق القسم.





جاء ذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وبحضور محمد الشافعي، أمين قسم كرموز، وبالتنسيق مع أمانة النقل والمواصلات بالقسم وبالتعاون جميع أمناء اللجان وأعضاء هيئة مكتب أمانة كرموز وشباب الحزب.





وقال محمد الشافعي، إن فرق العقيم والتطهير قامت برش وتطهير اغلب المساجد والكنائس بكرموز وغيط العنب، وكذلك موقف اسكندرية العام بالكامل، ومكاتب إدارة الموقف، وتم تطهير الأتوبيسات والسيارات التي كانت متواجدة أثناء حملة التطهير، بالإضافة إلى مبنى قسم كرموز والمسجد الذي يقع في منطقة بشاير الخير الجديدة وبعض المناطق العامة والمحلات.



