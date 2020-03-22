AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز بالإسكندرية.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 06:40 م
مستقبل وطن يعقم المساجد
"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز
Advertisements
أحمد عبد العزيز
نفذت فرق التعقيم والتطهير التابعة لحزب مستقبل وطن بأمانة كرموز بالإسكندرية، اليوم، حملة تعقيم وتطهير في عدد من المساجد والكنائس والمواقع الخدمية والمنشآت العامة في نطاق القسم.

جاء ذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وبحضور محمد الشافعي، أمين قسم كرموز، وبالتنسيق مع أمانة النقل والمواصلات بالقسم وبالتعاون جميع أمناء اللجان وأعضاء هيئة مكتب أمانة كرموز وشباب الحزب.

وقال محمد الشافعي، إن فرق العقيم والتطهير قامت برش وتطهير اغلب المساجد والكنائس بكرموز وغيط العنب، وكذلك موقف اسكندرية العام بالكامل، ومكاتب إدارة الموقف، وتم تطهير الأتوبيسات والسيارات التي كانت متواجدة أثناء حملة التطهير، بالإضافة إلى مبنى قسم كرموز والمسجد الذي يقع في منطقة بشاير الخير الجديدة وبعض المناطق العامة والمحلات.

وأشار الشافعي إلى أن الحزب سيواصل بشكل دوري وبالتعاون مع جميع أمانات القسم أعمال التعقيم والتطهير في كافة المناطق والمنشآت بنطاق القسم وخاصة التي يتردد عليها المواطنين من أجل محاربة وحصار فيروس كورونا في إطار الدور الخدمي للحزب وروح والتعاون مع المواطنين في كافة المجالات والمناسبات.
"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز بالإسكندرية.. صور
"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز بالإسكندرية.. صور
"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز بالإسكندرية.. صور
"مستقبل وطن" يعقم المساجد والكنائس والمنشآت العامة في كرموز بالإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مستقبل وطن" يشارك في تعقيم وتطهير المدراس لمواجهة كورونا

كنيسة ومسجد.. ماذا فعل مستقبل وطن لمواجهة كورونا في أسوان..شاهد

للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء

مستقبل وطن يدشن حملة لتطهير وتعقيم المساجد بالمحلة.. صور

للوقاية من كورونا.. الجيزة تطلق حملات لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والمنشآت الخدمية

مستقبل وطن المنيا يطلق حملات توعوية ووقائية لمواجهة أزمة كورونا

ترشيحاتنا

أين تصلى صلاة الجنازة بعد غلق المساجد؟.. الأزهر يجيب

إصابة وزيرة البيئة بفيروس كورونا في فرنسا

"صدى البلد" ينفرد بكشف الحالة الصحية لـ محمد النني بعد دخوله الحجر الصحي في تركيا

اخطبوط بيراميدز .. 4 أسماء تشعل صراع خلافة شريف إكرامي في الأهلي

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا.. فيديو

الدفن بأكياس عازلة.. ماذا يحدث في جثث مصابي كورونا بعد الوفاة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور