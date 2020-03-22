إخلاء سبيل 3 متهمين واستمرار حبس 17 في أكبر قضية غسيل الأموال بقيمة مليار و750 مليون جنيه بـ مطروح

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق أبو السعد، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل اقامتهم واستمرار حبس 17 متهما آخرين لمدة 45 يومًا في اكبر قضية غسيل للاموال بمطروح.





وتم إخلاء سبيل كل من زغلول .ر .م و محمد. ا. م و محمد.ش .ا مع تجديد حبس باقي المتهمين.



