إخلاء سبيل 3 متهمين واستمرار حبس 17 في أكبر قضية غسيل الأموال بقيمة مليار و750 مليون جنيه بـ مطروح

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق أبو السعد، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل اقامتهم واستمرار حبس 17 متهما آخرين لمدة 45 يومًا في اكبر قضية غسيل للاموال بمطروح.
وتم إخلاء سبيل كل من زغلول .ر .م و محمد. ا. م و محمد.ش .ا مع تجديد حبس باقي المتهمين.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في اكبر قضية غسيل اموال ببريد مطروح باجمالي مليار و 750 مليون جنيه.، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهمًا آخرين، في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية.