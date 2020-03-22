AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين واستمرار حبس 17 في أكبر قضية غسيل الأموال بقيمة مليار و750 مليون جنيه بـ مطروح

الأحد 22/مارس/2020 - 06:37 م
صورة أرشيفية - حبس
صورة أرشيفية - حبس
Advertisements
ايمن محمود
قررت محكمة جنح مستأنف مطروح اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق أبو السعد، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل اقامتهم واستمرار حبس 17 متهما آخرين لمدة 45 يومًا في اكبر قضية غسيل للاموال بمطروح.

وتم إخلاء سبيل كل من زغلول .ر .م   و محمد. ا. م  و  محمد.ش .ا  مع تجديد حبس باقي المتهمين. 

كان  المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أصدر قرارا  بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في اكبر قضية غسيل اموال ببريد مطروح باجمالي مليار و 750 مليون جنيه.، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهمًا آخرين،  في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة مليار و69 مليون جنيه.. حبس 25 شخصا كونوا أكبر شبكة لغسيل الأموال بمكتب بريد مطروح

مليار و 750 مليون جنيه.. التحفظ على أموال المتهمين في أكبر قضية غسيل أموال ببريد مطروح

رئيس القومية للبريد يكشف عن أكبر عملية غسيل أموال| فيديو

تورط 10 متهمين جدد في أكبر قضية غسيل أموال قيمتها مليار و750 مليون جنيه

جنايات مطروح تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهمين في أكبر قضية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح

بـ مليار و235 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البنك المركزي يضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة تنفيذا لقرار الرئيس السيسى

إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ كورونا

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل جديدة بشأن استئناف الدوري الممتاز

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

السيسي يطالب المواطنين بالالتزام وتحمل المسئولية خلال الاسبوعين المقبلين لمواجهة كورونا

إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى أحمد فتحي قبل جلسة تجديد تعاقده مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور