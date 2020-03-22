العائد لمستشفيات الصدر والحميات.. قرار عاجل من نادي قضاة مجلس الدولة لمواجهة كورونا

قال المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة فى بيان اليوم، إن المجلس اتخذ عدة اجراءات لمواجهة فيروس كورونا ودعم مستشفيات الصدر والحميات التى تتحمل العبء الأكبر فى هذه الأزمة.





وأضاف ان المجلس قرر بالإجماع ما يلى:





أولًا: مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر إبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.





ثانيًا: فتح باب التبرعات لهذا الشأن من السادة قضاة مجلس الدولة فقط ، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد.





وقال رئيس النادى انه تلاحظ أن كل الزملاء أبدوا الرغبة في التبرع لهذا الغرض النبيل ومن المتوقع أن يناهز المبلغ المليون جنيه شاملًا اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم وما يساهم به النادي من ميزانيته.