AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العائد لمستشفيات الصدر والحميات.. قرار عاجل من نادي قضاة مجلس الدولة لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:43 م
المستشار سمير يوسف
المستشار سمير يوسف البهي
Advertisements
محمد زهير
قال المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة فى بيان اليوم، إن المجلس اتخذ عدة اجراءات لمواجهة فيروس كورونا ودعم مستشفيات الصدر والحميات التى تتحمل العبء الأكبر فى هذه الأزمة.

وأضاف ان المجلس قرر بالإجماع ما يلى:

أولًا: مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر إبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

ثانيًا: فتح باب التبرعات لهذا الشأن من السادة قضاة مجلس الدولة فقط ، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد.

وقال رئيس النادى انه تلاحظ أن كل الزملاء أبدوا الرغبة في التبرع لهذا الغرض النبيل ومن المتوقع أن يناهز المبلغ المليون جنيه شاملًا اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم وما يساهم به النادي من ميزانيته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار المحاكم في 24 ساعة.. الحبس عام لـ مجدي عبد الغني .. إحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم مزارعين بقنا

نادى مجلس الدولة يهنئ الشرطة بعيدها.. ويؤكد: نقدر دوركم فى صد العدوان

بعد اكتشاف 12 إصابة بـ كورونا.. طوارئ بـ مستشفيات أسوان ورفع درجة الاستعداد القصوى

منعدمو الضمير بأزمة كورونا تحت نيران النواب.. الأعضاء يطالبون الحكومة بالحسم مع المحتكرين والمستغلين لمنتجات المنظفات وأسعارها.. ويناشدون المواطنين بتوازي المواجهة الشعبية مع الرسمية

قبل كورونا.. البرلمان وضع ضوابط لـ الشيشة بالمحلات العامة

بسبب كورونا.. حرم البرلمان يواصل التحصين.. خضوع جميع المترددين على المجلس لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة.. ووقف صلاة الجماعة بمسجد السلطة التشريعية.. وفوزي يؤكد: حرصا على صحة وسلامة الجميع

ترشيحاتنا

أبوظبي الرياضية تعلن تأجيل الدوري المصري لمدة أسبوعين آخرين

مجلس الدولة يؤيد منع ريهام سعيد من الظهور فى الإعلام

البنك المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات 6 أشهر بدون أعباء

وصول طائرة مصر للطيران إلى إيطاليا محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. صور

جلسة طارئة بين محمود الخطيب وحسام عاشور فى الأهلي

وفاة والد ممثلة شهيرة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور