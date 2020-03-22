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محافظات

لمواجهة كورونا .. حملة تطهير كبرى بـ 60 منطقة في المنيا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:47 م
حملة تطهير بـ 60
حملة تطهير بـ 60 منطقة في المينا
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أيمن رياض
بدأت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا برئاسة النائب عمرو غلاب امين الحزب بمحافظة المنيا في تنفيذ حملة تطهير كبري بـ 60 منطقة في المدينة.


جاء ذلك تحت رعاية عاطف عمر امين المركز وبإشراف احمد ابو غرارة امين التنظيم حملة التحصين ضد فيروس كورونا بمشاركة امانات الشباب، والعمل الجماهيرى ، والمتابعة والتواصل الاجتماعى ، المراة ، العمال والفلاحين ، تنمية الموارد ، والعلاقات العامة وبحضور الامناء المساعدين ، و فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.


وقال عاطف عمر أمين الحزب ان الحملات بدأت بالمجالس القروية بنزلة حسين ، وتله ، وبني محمد سلطان ، حيث انطلقت فرق التطهير لتطهير المنازل والأماكن العامة والأسواق والمنشآت الخدمية ووسائل المواصلات ومواقف السيارات والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات علي مستوي المركز بالاضافة الي حملات توعيه وتوزيع بوسترات للتوعية للمواطنين.


يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات ، لتلبية احتياجات المواطنين ، للتخفيف عنهم ، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
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