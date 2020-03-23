برلماني: الإعلام المصري يمارس دوره باحترافية شديدة مع أزمة كورونا

قال النائب جلال عوارة عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، إن الإعلام المصري يمارس دورة بإحترافية شديدة وعالية في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد .





وأضاف عوارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الإعلام يظهر دوره وبشدة فى وقت الأزمات وهو بمثابة "رأس حربة للعالم والبشرية "، وهو دور توعوي فى مصر والعالم لنشر الوعي والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أزمة "كورونا".





وأكد عوارة أن الإعلام المصري والعالمي يتعامل مع الأزمة بشكل فورى ، واحترافي والمعلومات تصل من الإعلام بشكل صحيح ، ويعتمد على المعلومات الدقيقة مشيدا بدور الإعلام المصري فى تغطية الأزمات الأخيرة.



