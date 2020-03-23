برلماني: الإعلام المصري يمارس دوره باحترافية شديدة مع أزمة كورونا

قال النائب جلال عوارة عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، إن الإعلام المصري يمارس دورة بإحترافية شديدة وعالية في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وأضاف عوارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الإعلام يظهر دوره وبشدة فى وقت الأزمات وهو بمثابة "رأس حربة للعالم والبشرية "، وهو دور توعوي فى مصر والعالم لنشر الوعي والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أزمة "كورونا".
وأكد عوارة أن الإعلام المصري والعالمي يتعامل مع الأزمة بشكل فورى ، واحترافي والمعلومات تصل من الإعلام بشكل صحيح ، ويعتمد على المعلومات الدقيقة مشيدا بدور الإعلام المصري فى تغطية الأزمات الأخيرة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فى كلمته خلال لقائه مع وفد المرأة المصرية اليوم الأحد أن الإعلام المصرى لعب دورا مهما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس.