بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي على طريق قرية العتامنة بمركز منفلوط في أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة منفلوط، بحادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي دائرة المركز ووقوع حالة وفاة ومصابين.
بالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة نصف نقل محمله طماطم رقم 6537 ى ر ج بسيارة ملاكي رقم 7214 ى و س ٦ بطريق العتامنه اتجاه الصحراوي اسفر الحادث عن مصرع محروص محمد على 65 سنه، واصابه، نوال محمد جلال 65 سنه، وليد محروص على 45 سنه، وايات وليد محروص 6 سنوات، ولميا حسام الدين 9 سنوات، وجميعهم من منفلوط تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى منفلوط، جاري المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.