بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي على طريق قرية العتامنة بمركز منفلوط في أسيوط.









تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة منفلوط، بحادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي دائرة المركز ووقوع حالة وفاة ومصابين.







